Кобелев считает, что результат матча «Динамо» — «Торпедо» закономерен

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче второго тура РПЛ с «Торпедо».
Кобелев считает, что результат матча «Динамо» — «Торпедо» закономерен
  • РИА Новости

«Поначалу «Торпедо» выглядело неплохо, но по мере того, как они стали уставать, сказался класс игроков «Динамо». На сегодняшний день класс игроков «Динамо» выше, чем у игроков «Торпедо», поэтому результат закономерен», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Торпедо» необходимо привыкнуть к скоростям РПЛ.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:0.

Мячи забили Фёдор Смолов (32-я минута), Даниил Фомин (36-я, пенальти), Арсен Захарян (45-я), Фёдор Смолов (69-я, пенальти).

Ранее в «Динамо» рассказали, на сколько подпишут контракт с Фернандесом.

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