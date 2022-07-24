Кобелев считает, что результат матча «Динамо» — «Торпедо» закономерен

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче второго тура РПЛ с «Торпедо».

«Поначалу «Торпедо» выглядело неплохо, но по мере того, как они стали уставать, сказался класс игроков «Динамо». На сегодняшний день класс игроков «Динамо» выше, чем у игроков «Торпедо», поэтому результат закономерен», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что «Торпедо» необходимо привыкнуть к скоростям РПЛ.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:0.

Мячи забили Фёдор Смолов (32-я минута), Даниил Фомин (36-я, пенальти), Арсен Захарян (45-я), Фёдор Смолов (69-я, пенальти).

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