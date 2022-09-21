военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Комличенко: решение УЕФА не допустить Россию до отбора на Евро не стало сюрпризом

Короткая ссылка
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
Комличенко: решение УЕФА не допустить Россию до отбора на Евро не стало сюрпризом
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Было ожидаемое. Сильно удивился бы, если бы разрешили играть. Обидно, но будем играть, тренироваться. Трагедия ли это? И так один турнир пропустил. Для нас это обычно. Не то что привыкшие», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

27-летний форвард подчеркнул, что не потерял мотивации играть в футбол, и добавил, что будет делать всё, чтобы закрепиться в сборной России.

«Хочу стать лучшим форвардом страны», — добавил Комличенко.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. 

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить