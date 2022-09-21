Комличенко: решение УЕФА не допустить Россию до отбора на Евро не стало сюрпризом

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«Было ожидаемое. Сильно удивился бы, если бы разрешили играть. Обидно, но будем играть, тренироваться. Трагедия ли это? И так один турнир пропустил. Для нас это обычно. Не то что привыкшие», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

27-летний форвард подчеркнул, что не потерял мотивации играть в футбол, и добавил, что будет делать всё, чтобы закрепиться в сборной России.

«Хочу стать лучшим форвардом страны», — добавил Комличенко.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.