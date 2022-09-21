Комличенко: решение УЕФА не допустить Россию до отбора на Евро не стало сюрпризом
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«Было ожидаемое. Сильно удивился бы, если бы разрешили играть. Обидно, но будем играть, тренироваться. Трагедия ли это? И так один турнир пропустил. Для нас это обычно. Не то что привыкшие», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».
27-летний форвард подчеркнул, что не потерял мотивации играть в футбол, и добавил, что будет делать всё, чтобы закрепиться в сборной России.
«Хочу стать лучшим форвардом страны», — добавил Комличенко.
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.