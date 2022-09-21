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Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока

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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию футболиста.
Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Пока мы не подали апелляцию. Мы всё ещё ждём мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда «Спартака» Кейта Бальде.

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