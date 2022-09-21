Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию футболиста.

«Пока мы не подали апелляцию. Мы всё ещё ждём мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.

Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда «Спартака» Кейта Бальде.