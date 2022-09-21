Агент Бальде рассказал, подана ли апелляция на дисквалификацию игрока
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«Пока мы не подали апелляцию. Мы всё ещё ждём мотивационную часть решения о дисквалификации Бальде», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
В связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри» Бальде был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря.
Ранее Анзор Кавазашвили раскритиковал Федерико Пасторелло, агента форварда «Спартака» Кейта Бальде.