Агент: Савич готов заменить Пьянича в сборной Боснии и сыграть с Россией

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, ответил на вопрос о возможном участии своего клиента в товарищеском матче Боснии и Герцеговины с Россией.

«Почему нет? Ему было бы интересно. Он сделает всё, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко. Всё равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну», — цитирует агента «РБ Спорт».

С 19 по 22 сентября команда Карпина тренируется в Новогорске.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор.