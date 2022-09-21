Агент: Савич готов заменить Пьянича в сборной Боснии и сыграть с Россией
- Миралем Пьянич
- Legion-Media
«Почему нет? Ему было бы интересно. Он сделает всё, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко. Всё равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну», — цитирует агента «РБ Спорт».
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