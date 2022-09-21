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Кутепов: в моей карьере самый жёсткий разнос был от Черчесова

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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о самом жёстком разносе от тренера в своей карьере.
Кутепов: в моей карьере самый жёсткий разнос был от Черчесова
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В моей карьере самый жёсткий разнос был от Черчесова. В перерыве сели в раздевалке, и тут Саламыч начал без разговора всё крушить: бутылку в стену кинул. Очень эмоционально было, хорошо нам тогда вставили», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Он подал в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы — 2020. Подопечные Черчесова заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф турнира.

Ранее Илья Кутепов рассказал, что в «Торпедо» зарабатывает в десять раз меньше, чем в «Спартаке».

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