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Мазепин: я не отказываюсь от выступлений под нейтральным флагом

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Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин заявил о готовности выступать под нейтральным флагом.
Мазепин: я не отказываюсь от выступлений под нейтральным флагом
  • AFP
  • © Giuseppe CACACE

«Я сказал, что не рассматриваю возможность смены гражданства. Я был и остаюсь готовым выступать под нейтральным статусом и фактически сделал это во время прошлогоднего сезона «Формулы-1» без каких-либо проблем», — написал Мазепин в соцсетях.

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды из-за ситуации на Украине. После этого Мазепин участвовал в ралли-рейде «Шёлковый путь».

В нынешнем сезоне в личном зачёте «Формулы-1» лидирует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее Никита Мазепин раскрыл секреты питания пилотов «Формулы-1».

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