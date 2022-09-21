Мазепин: я не отказываюсь от выступлений под нейтральным флагом
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«Я сказал, что не рассматриваю возможность смены гражданства. Я был и остаюсь готовым выступать под нейтральным статусом и фактически сделал это во время прошлогоднего сезона «Формулы-1» без каких-либо проблем», — написал Мазепин в соцсетях.
В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды из-за ситуации на Украине. После этого Мазепин участвовал в ралли-рейде «Шёлковый путь».
В нынешнем сезоне в личном зачёте «Формулы-1» лидирует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ранее Никита Мазепин раскрыл секреты питания пилотов «Формулы-1».