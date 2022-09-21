Хореограф Тутберидзе подтвердил конфликт с Плющенко

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о наличии конфликта с Евгением Плющенко.

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что Плющенко просил её не заниматься с Железняковым, потому что у них конфликт.

«У нас действительно был конфликт c Плющенко. Я не удивлён, почему он ей запретил заниматься. Но я считаю, что на профессиональную деятельность детей не должны влиять разборки взрослых», — цитирует Железнякова Metaratings.

Напомним, что Зинина в настоящий момент тренируется под руководством Алексея Василевского.

Ранее Алексей Железняков высказался о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.