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Хореограф Тутберидзе подтвердил конфликт с Плющенко

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о наличии конфликта с Евгением Плющенко.
Хореограф Тутберидзе подтвердил конфликт с Плющенко
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что Плющенко просил её не заниматься с Железняковым, потому что у них конфликт.

«У нас действительно был конфликт c Плющенко. Я не удивлён, почему он ей запретил заниматься. Но я считаю, что на профессиональную деятельность детей не должны влиять разборки взрослых», — цитирует Железнякова Metaratings.

Напомним, что Зинина в настоящий момент тренируется под руководством Алексея Василевского.

Ранее Алексей Железняков высказался о ситуации вокруг российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

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