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Кутепов: медаль за победу в Кубке от «Спартака» не получил

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Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что не получил медаль за победу в Кубке России 2022 года.
Кутепов: медаль за победу в Кубке от «Спартака» не получил
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Медаль за победу в Кубке России не получил. Из клуба не связывались, а сам я спрашивать не стал. Я и не чувствую своей причастности к этой победе», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). Таким образом, красно-белые в четвёртый раз в истории выиграли Кубок страны.

Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак».

Ранее Кутепов рассказал, что Паоло Ваноли видел его в основе «Спартака».

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