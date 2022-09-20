Терюшков: в спорте происходит политика против всего русского

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Надеюсь, что у России сейчас хватит сил и желания привлечь крымские клубы в состав российских профессиональных лиг. Сейчас в спорте происходит политика против всего русского. Почему УЕФА или ФИФА должны по-другому реагировать?» — цитирует Терюшкова Sport24.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации чемпионата Европы 2024 года.