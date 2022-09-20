Пониквар сменит Ульванга на посту главы комитета FIS
«Этим летом Пониквар был назначен преемником Ульванга. Новое правление FIS, избранное на конгрессе FIS в мае, назначило словенца новым лидером комитета», — цитирует Миньере Langrenn.
Трёхкратный олимпийский и двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг ушёл с поста главы комитета FIS в мае 2022 года. Он занимал эту должность более 20 лет.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России сразу после того, как такое же решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).