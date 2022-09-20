Пониквар сменит Ульванга на посту главы комитета FIS

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере назвал чиновника, который возглавит комитет организации по лыжным гонкам.

«Этим летом Пониквар был назначен преемником Ульванга. Новое правление FIS, избранное на конгрессе FIS в мае, назначило словенца новым лидером комитета», — цитирует Миньере Langrenn.

Трёхкратный олимпийский и двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг ушёл с поста главы комитета FIS в мае 2022 года. Он занимал эту должность более 20 лет.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России сразу после того, как такое же решение примет Международный олимпийский комитет (МОК).