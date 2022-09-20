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Шишкин: при Абаскале игроки «Спартака» научились выравнивать ход встречи

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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Шишкин: при Абаскале игроки «Спартака» научились выравнивать ход встречи
  • РИА Новости

«При Абаскале красно-белые научились выравнивать ход встречи, даже когда проигрывают или когда тяжело складываются первые таймы. То ли тренер находит слова, то ли сама команда перестраивается, выходит с другим духом и переламывает соперника, выигрывает», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Он также отметил, что самый проигранный по всем пунктам матч был с «Зенитом» в рамках восьмого тура чемпионата России. По его словам, в игре команды была какая-то безнадёжность.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26 очков).

Ранее Юран поделился впечатлениями от игры красно-белых при Абаскале.

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