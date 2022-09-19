Юран: пока соперник ниже уровнем, «Спартак» смотрится хорошо

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от игры «Спартака» при Гильермо Абаскале.

«Этот «Спартак» — крепкая команда. Но на сегодня не более того. Пока соперник ниже уровнем, «Спартак» смотрится хорошо, доминирует, забивает. Но как только соперник более качественный и крепкий — мы видим, что у «Спартака» есть явные проблемы», — приводит слова Юрана Rusfootball.

Матч «Спартак» — «Локомотив» прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче десятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».