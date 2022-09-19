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Булыкин сожалеет, что в матче «Спартак» — «Локомотив» был забит только один гол

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).
Булыкин сожалеет, что в матче «Спартак» — «Локомотив» был забит только один гол
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Хорошее получилось дерби. И по ажиотажу вокруг матча, и по тому, что мы увидели на поле. Были движение, моменты. К сожалению, забили только один гол. А так болельщики видели, что обе команды хотели хорошо сыграть. Но «Спартак» был ближе к победе. «Локомотив» во втором тайме на 15 минут перехватил инициативу и мог забить. Всё-таки ему отступать некуда. Нужны очки. Поэтому они приложили все усилия. Был хороший отрезок, но забить не получилось», — сказал Булыкин в интервью RT.

Ранее Булыкин отреагировал на дебютный гол Головина в сезоне в матче восьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом».

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