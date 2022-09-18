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Булыкин считает, что дебютный гол Головина в сезоне за «Монако» хорошо повлияет на его игру

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на дебютный гол Головина в сезоне в матче восьмого тура чемпионата Франции с «Реймсом».
Булыкин считает, что дебютный гол Головина в сезоне за «Монако» хорошо повлияет на его игру
  • РИА Новости

«Монако» не совсем удачно стартовал в чемпионате, но ждём их на вершине турнирной таблицы. Уверен, что гол хорошо повлияет на дальнейшую игру Головина», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч прошёл на стадионе «Огюст Делон II» и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Головин открыл счёт в матче на 47-й минуте. Также забитыми мячами отметились Минамино (87-я) и Бен-Йеддер (90-я).

«Монако» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 14 очками. «Реймс» находится на 16-й строчке с шестью очками.

Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях обыграл «Реймс» в матче восьмого тура французской Лиги 1.

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