Булыкин считает, что дебютный гол Головина в сезоне за «Монако» хорошо повлияет на его игру
- РИА Новости
«Монако» не совсем удачно стартовал в чемпионате, но ждём их на вершине турнирной таблицы. Уверен, что гол хорошо повлияет на дальнейшую игру Головина», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».
Матч прошёл на стадионе «Огюст Делон II» и завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.
Головин открыл счёт в матче на 47-й минуте. Также забитыми мячами отметились Минамино (87-я) и Бен-Йеддер (90-я).
«Монако» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 14 очками. «Реймс» находится на 16-й строчке с шестью очками.
Ранее сообщалось, что «Монако» в гостях обыграл «Реймс» в матче восьмого тура французской Лиги 1.