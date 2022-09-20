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Медведев об Алькарасе: он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Карлосе Алькарасе, который сместил его с первой строчки рейтинга ATP.
Медведев об Алькарасе: он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Он самый молодой номер один в истории, и это о многом говорит, но он с самого начала карьеры творит совершенно безумные вещи. Просто нелепые. Ему всего 19 лет, но уровень тенниса у него безумный, и он это знает. Поздравляю Карлоса. Он мне очень нравится», — цитирует Медведева Eurosport.co.uk.

Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP. Алькарас выиграл US Open 2022.

На вторую позицию поднялся финалист турнира норвежец Каспер Рууд. Тройку замыкает Рафаэль Надаль.

Ранее Алькарас рассказал, что не испытывает давления из-за статуса лидера рейтинга ATP.

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