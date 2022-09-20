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Алькарас: Медведев говорил о давлении из-за лидерства, я ничего не почувствовал

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что не испытывает давления из-за статуса лидера рейтинга ATP.
Алькарас: Медведев говорил о давлении из-за лидерства, я ничего не почувствовал
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Я не почувствовал какого-то давления. Слышал, что Даниил Медведев говорил о давлении из-за лидерства в рейтинге, рассказывал, что он не ожидал, что это будет так сложно», — цитирует Алькараса Tennis Majors.

Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022. Медведев вылетел с Открытого чемпионата США в 1/8 финала и лишился лидерства в рейтинге ATP.

Ранее Медведев прокомментировал потерю статуса первой ракетки мира.

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