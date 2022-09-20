военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карпин сообщил, что сборная России будет играть с командой Ирана

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил информацию об игре национальной команды с Ираном.
Карпин сообщил, что сборная России будет играть с командой Ирана
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«С Ираном будем играть, сейчас согласовываются детали, есть разные варианты по городам и датам», — заявил Карпин на пресс-конференции.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить