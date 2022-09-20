Карпин сообщил, что сборная России будет играть с командой Ирана

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил информацию об игре национальной команды с Ираном.

«С Ираном будем играть, сейчас согласовываются детали, есть разные варианты по городам и датам», — заявил Карпин на пресс-конференции.

РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.