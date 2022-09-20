Карпин сообщил, что сборная России будет играть с командой Ирана
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«С Ираном будем играть, сейчас согласовываются детали, есть разные варианты по городам и датам», — заявил Карпин на пресс-конференции.
РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.
Ранее Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.