Карпин: мне очень интересно сыграть с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с командой Киргизии.

«Давление на Боснию, значит, будем играть с тем, кто согласится. Мне очень интересно сыграть с Киргизией. Посмотреть на футболистов. На сборах клубных мы же играем игры. Вам интересно. Почему и этим не будут интересны? Почему вы думаете, что отстранили на два года? До следующего решения, а когда оно будет — неизвестно, может, в январе», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Карпин рассказал, что новость об отстранении России не была неожиданностью.