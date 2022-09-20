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Чалов уверен, что матч со сборной Киргизии будет интересным

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча со сборной Киргизии.
Чалов уверен, что матч со сборной Киргизии будет интересным
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Киргизию разбирали. Пока смотрели матчи против Таджикистана и Японии. Будет интересный матч. Пока не знаю ни одной фамилии из сборной Киргизии. Нужно всё равно собираться, чтобы в любой момент быть готовым выйти на поле. Хочу сыграть при полном стадионе в Бишкеке и постараться забить. Могу ли напихать молодёжи? Я и раньше мог, но этим не отличаюсь», — сказал Чалов на пресс-конференции.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с боснийской сборной может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее Чалов рассказал, как его встретили в сборной России.

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