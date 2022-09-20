Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, как его встретили в сборной России по футболу.

«Меня встретили как обычно. Пресс не проверяли. Была проверка физических качеств. В быту ничего не изменилось. С Дивеевым на связи. Желаю ему выздоровления скорейшего, и ждём на поле. Я себя никак не ощущаю, ни новичком, ни стариком. Просто готовлюсь к игре, мы должны получать удовольствие от процесса», — сказал Чалов на пресс-конференции.

Ранее Чалов рассказал о тренировочном процессе в сборной России.