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Дасаев — о недопуске России на Евро-2024: меня расстраивают действия ФИФА и УЕФА

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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Дасаев — о недопуске России на Евро-2024: меня расстраивают действия ФИФА и УЕФА
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Kenny Beele

«Нам же санкции сделали, потому и не допускают. РФС правильно делает, что оспаривает в CAS, если нас игнорируют. Не знаю, долго ли будет длиться бан. Меня расстраивают действия ФИФА и УЕФА», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал позицию РФС по отстранению сборной России от отбора Евро-2024.

 

 

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