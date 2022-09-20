Федун поддержал позицию РФС по отстранению сборной России от отбора Евро-2024
- РИА Новости
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«Есть заявление РФС, я его поддерживаю», — цитирует Федуна ТАСС.
20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение УЕФА относительно недопуска национальной команды к жеребьёвке отбора Евро-2024.