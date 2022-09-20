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Федун поддержал позицию РФС по отстранению сборной России от отбора Евро-2024

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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал позицию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению сборной России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.
Федун поддержал позицию РФС по отстранению сборной России от отбора Евро-2024
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Есть заявление РФС, я его поддерживаю», — цитирует Федуна ТАСС.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение УЕФА относительно недопуска национальной команды к жеребьёвке отбора Евро-2024.

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