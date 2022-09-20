Федун поддержал позицию РФС по отстранению сборной России от отбора Евро-2024

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал позицию Российского футбольного союза (РФС) по отстранению сборной России от жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года.

«Есть заявление РФС, я его поддерживаю», — цитирует Федуна ТАСС.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение УЕФА относительно недопуска национальной команды к жеребьёвке отбора Евро-2024.