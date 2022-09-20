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Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам в отборе на Евро-2024

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Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам при жеребьёвке квалификации чемпионата Европы — 2024.
Сборные Украины и Белоруссии разведут по разным группам в отборе на Евро-2024
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

В отдельных группах также выступят сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косова и Боснии и Герцеговины, а также Сербии и Косова, сообщает пресс-служба УЕФА.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал отстранение сборной России от участия в отборочном цикле Евро-2024.

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