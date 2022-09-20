Канчельскис считает, что недопуск России к участию в ЧЕ-2024 был предсказуем

Бывшего полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса не удивила новость, что российская сборная по футболу не сыграет на чемпионате Европы — 2024.

«А что вы ожидали? Думаю, нас и от ЧМ-2026 отстранят. Всё это печально, но сейчас ничего не поделаешь. Мы заложники ситуации. Все говорят, что спорт вне политики, но это уже давно не работает по таким правилам. Это абсолютно предсказуемое решение», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

20 сентября РФС сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Квалификация группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября. Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин отреагировал на отстранение сборной России от Евро-2024.