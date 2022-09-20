Экс-игрок «Зенита» Маурисио перешёл в «Родину»
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«Добро пожаловать в команду, Маурисио» — говорится в сообщении пресс-службы «Родины».
33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.