Экс-игрок «Зенита» Маурисио перешёл в «Родину»

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио стал игроком «Родины».

«Добро пожаловать в команду, Маурисио» — говорится в сообщении пресс-службы «Родины».

33-летний хавбек выступал за «Флуминсе», «Ахмат», «Зенит», ПАОК. В 2020 году бразилец выступал за «Панатинаикос», за который провёл 56 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.