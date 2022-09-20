Бояринцев: «Зенит» будет оступаться, им не будет просто в этом сезоне

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о промежуточных итогах чемпионата России.

«Сохранится ли интрига в этом сезоне в борьбе за первое место? «Зенит» будет оступаться, ряд команд навяжет им борьбу, это сделают московские клубы, «Ростов» и «Краснодар». «Зениту» не будет просто в этом сезоне», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что надеется на интригу к 20-му туру чемпионата России.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте расположился «Ростов» (22), третье занимает ЦСКА (20).

Ранее полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).