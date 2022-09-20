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Гбане — о чемпионской гонке в РПЛ: в России есть много сильных команд, помимо «Зенита»

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Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гбане — о чемпионской гонке в РПЛ: в России есть много сильных команд, помимо «Зенита»
  • РИА Новости

«В России есть много сильных команд, помимо «Зенита»: «Динамо», «Локомотив», «Сочи» и «Ростов» играют в отличный футбол», — цитирует Гбане «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что петербургский клуб выглядит одной из самых сильных команд в РПЛ. По его словам, данная ситуация происходит в чемпионатах Германии и Франции.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. На втором месте расположился «Ростов» (22). Третье занимает ЦСКА (20).

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что разговоры об исчезновении интриги в борьбе за титул чемпиона России по футболу преждевременны.

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