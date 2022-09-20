военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Якимушкин рассказал о недопонимании с Большуновым

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о конфликте с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
Якимушкин рассказал о недопонимании с Большуновым
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Это были не то чтобы разногласия. Ещё давно возникали некоторые случаи, когда он как‑то по‑своему видел ситуацию, а я — иначе. Это не на соревнованиях было. Просто мы дружили, как и сейчас дружим. И произошло как раз дружеское недопонимание», — цитирует Якимушкина «Матч ТВ».

По его словам, по итогу между ним и Большуновым больше нет конфликта.

Напомним, Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонками Юрий Бородавко рассказал о мотивации олимпийских чемпионов Александра Большунова и Натальи Непряевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить