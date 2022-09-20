Якимушкин рассказал о недопонимании с Большуновым

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Иван Якимушкин рассказал о конфликте с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Это были не то чтобы разногласия. Ещё давно возникали некоторые случаи, когда он как‑то по‑своему видел ситуацию, а я — иначе. Это не на соревнованиях было. Просто мы дружили, как и сейчас дружим. И произошло как раз дружеское недопонимание», — цитирует Якимушкина «Матч ТВ».

По его словам, по итогу между ним и Большуновым больше нет конфликта.

Напомним, Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонками Юрий Бородавко рассказал о мотивации олимпийских чемпионов Александра Большунова и Натальи Непряевой.