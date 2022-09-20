Бородавко: Большунову и Непряевой сложно заставлять себя работать на пределе возможностей

Тренер сборной России по лыжным гонками Юрий Бородавко рассказал о мотивации олимпийских чемпионов Александра Большунова и Натальи Непряевой.

«Спортсмену такого уровня сложно каждый раз заставлять себя работать на пределе возможностей. Думаю, та конкуренция, которая есть сейчас в России, заставит их мотивировать себя выходить и бороться», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он добавил, что в сезоне-2022/23 может быть определённый спад, потому что в прошлом году спортсмены готовились к Олимпиаде на максимуме.

Напомним, что Большунов и Непряева пропускают чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени из-за болезни.

Ранее Юрий Бородавко высказался об отсутствии международных стартов из-за санкций.