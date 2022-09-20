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Агент Гиговича оценил шансы футболиста вернуться в «Ростов»

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Футбольный агент Харис Скендерович рассказал о шансах полузащитника Армина Гиговича вернуться в «Ростов».
Агент Гиговича оценил шансы футболиста вернуться в «Ростов»
  • Legion-Media
  • © Kent Rasmussen

«Что касается будущего и возможного возвращения в Россию, не знаю, сейчас сложно что-то говорить. Футбольные федерации Швеции и Норвегии приняли решение отстранять от выступлений за свои сборные футболистов, выступающих в России», — цитирует Скендеровича «РБ Спорт».

По его словам, футболистам Швеции и Норвегии будет трудно вернуться в РПЛ.

Напомним, что шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Хельсингборгом» рассчитан до конца июня 2022 года.

После десятого тура «Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице РПЛ, обогнав ЦСКА (20). Лидер — «Зенит» (26 очков).

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что в шоке от второго места команды в таблице РПЛ.

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