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Карпин заявил, что в шоке от второго места «Ростова» в таблице РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о выступлении своей команды на старте Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23.

«Не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Всё, чего команда добивается, неожиданно и классно. Мы тренируемся, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, заслуга полностью лежит на футболистах», — рассказал Карпин в программе «Коммент. Шоу».

Он добавил, что футболисты «не ноют», а всё понимают. Он отметил, что команда приняла эти сложности и не нуждается в жалости. По словам Карпина, о высоком можно будет говорить, когда «Ростов» заработает 35 очков.

После десятого тура «Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице РПЛ, обогнав ЦСКА (20). Лидер — «Зенит» (26 очков).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что «Ростов» грамотно подготовился к сезону.

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