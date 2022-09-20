военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хоккеист Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ

Короткая ссылка
Словaцкий защитник Здено Хара объявил о завершении профессиональной карьеры.
Хоккеист Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ
  • globallookpress.com
  • © Ric Tapia/Icon Sportswire

Хоккеист объявил о завершении карьеры в своих социальных сетях. Также защитник сообщил, что подпишет однодневный контракт с клубом «Бостон Брюинз» для официального завершения карьеры.

Словацкий защитник был выбран командой «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 1996 года в третьем раунде под общим 56-м номером. В составе «Бостона» хоккеист выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 1680 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 680 (209 + 471) очков.

Ранее нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что переживал из-за возможного ухода Евгения Малкина из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить