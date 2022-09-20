Хоккеист Хара объявил о завершении карьеры в НХЛ

Словaцкий защитник Здено Хара объявил о завершении профессиональной карьеры.

Хоккеист объявил о завершении карьеры в своих социальных сетях. Также защитник сообщил, что подпишет однодневный контракт с клубом «Бостон Брюинз» для официального завершения карьеры.

Словацкий защитник был выбран командой «Нью-Йорк Айлендерс» на драфте 1996 года в третьем раунде под общим 56-м номером. В составе «Бостона» хоккеист выигрывал Кубок Стэнли, а также провёл 1680 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 680 (209 + 471) очков.

Ранее нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что переживал из-за возможного ухода Евгения Малкина из клуба.