В УЕФА отреагировали на информацию о возможном недопуске России к жеребьёвке Евро-2024

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали информацию о том, что сборную России могут не допустить к жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024.

«Что касается участия России в предстоящих европейских отборочных матчах, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях как ФИФА, так и УЕФА до дальнейшего уведомления», — приводит слова пресс-службы УЕФА «Спорт-Экспресс».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.