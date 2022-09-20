В Федерации футбола Киргизии ответили на опасения по поводу проведения матча с Россией

В Федерации футбола Киргизской Республики (ФФКР) ответили на опасения по поводу безопасности проведения матча со сборной России в Бишкеке.

«Всё идёт по плану. Билетов нет в продаже из-за опасения, что матч не состоится? Старт продаж скоро начнётся», — приводит слова пресс-службы ФФКР «Чемпионат».

В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Карпина будет тренироваться в Новогорске.

Ранее главный тренер Fight Nights Александр Мостовой выступил против организации матча между сборной России и медийной командой.