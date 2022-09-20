Гаджиев рассказал, что организовал бы бой по боксу между Емельяненко и Минеевым

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что хочет организовать поединок между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым.

«Я считаю, что у нас всегда есть планы на Емельяненко, как и у всех промоутеров в России. Вопрос в том, что Саня покажет. Если он с Дациком покажет хороший бой (я не говорю выиграет), уже можно всерьёз говорить о том, что Саня в теме. Я бы сделал бой по боксу между А. Е. и Владимиром Минеевым», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у Минеева на данный момент бой с Шарой Буллетом.

Александр Емельяненко провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Схватка между спортсменами пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве, который состоится 24 сентября.

Ранее Дацик назвал свой гонорар за бой с Александром Емельяненко.