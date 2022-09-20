Силкин считает, что уровень российского футбола не поднимется после натурализации бразильских игроков

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что получение российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо не принесёт пользы отечественному футболу.

«Моё мнение — в сборной России должны играть наши, российские футболисты. От того, что мы бразильских игроков натурализуем, уровень российского футбола не поднимем. Да, можно собрать сборную мира и под общим флагом их выпускать, но зачем?» — цитирует Силкина «Матч ТВ».

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Малком перешёл в команду с берегов Невы из «Барселоны» за €40 млн в 2019 году. В сезоне-2022/23 футболист провёл десять матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо присоединился к санкт-петербургскому клубу прошлым летом: на его счету 37 матчей, 11 мячей и восемь результативных передач.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выступил против включения Малкома и Клаудиньо в сборную России по футболу.