Уилкшир: не уверен, что Австралия согласилась бы сыграть с Россией

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался о товарищеских матчах с участием сборной России.

«Какие сборные сейчас согласились бы сыграть с Россией? Австралия? У меня нет ответов на эти вопросы. Сейчас действительно очень тяжёлая ситуация не только для российских клубов, но и для сборной. Что касается Австралии, это надо спрашивать у федерации, но я не уверен, что там дали бы положительный ответ», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил РФС выйти из ФИФА и УЕФА и создать свою футбольную конференцию с государствами Южной Америки, Индией и странами СНГ.