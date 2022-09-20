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Уилкшир: не уверен, что Австралия согласилась бы сыграть с Россией

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Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир высказался о товарищеских матчах с участием сборной России.
Уилкшир: не уверен, что Австралия согласилась бы сыграть с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

«Какие сборные сейчас согласились бы сыграть с Россией? Австралия? У меня нет ответов на эти вопросы. Сейчас действительно очень тяжёлая ситуация не только для российских клубов, но и для сборной. Что касается Австралии, это надо спрашивать у федерации, но я не уверен, что там дали бы положительный ответ», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Сборная России 24 сентября проведёт товарищеский матч с командой Киргизии. Встреча пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Начало — в 17:00 мск.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил РФС выйти из ФИФА и УЕФА и создать свою футбольную конференцию с государствами Южной Америки, Индией и странами СНГ.

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