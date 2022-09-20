военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Торпедо» рассказали, сколько клуб платит за аренду «Лужников» за матч

Короткая ссылка
Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что клуб платит от 5 до 15 млн рублей за аренду стадиона «Лужники» за каждый матч.
В «Торпедо» рассказали, сколько клуб платит за аренду «Лужников» за матч
  • РИА Новости

«Арендная плата проходит по матчу. Стоимость зависит от нескольких факторов — посещаемости, какие услуги нам оказывают. Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 млн рублей за матч», — цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

Следующий матч «Торпедо» сыграет на выезде с «Факелом» 2 октября. Начало — 14:00 мск.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о выступлении клуба в чемпионате России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить