В «Торпедо» рассказали, сколько клуб платит за аренду «Лужников» за матч

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал, что клуб платит от 5 до 15 млн рублей за аренду стадиона «Лужники» за каждый матч.

«Арендная плата проходит по матчу. Стоимость зависит от нескольких факторов — посещаемости, какие услуги нам оказывают. Не могу сказать точные цифры, от 5 до 15 млн рублей за матч», — цитирует Геркуса ТАСС.

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

Следующий матч «Торпедо» сыграет на выезде с «Факелом» 2 октября. Начало — 14:00 мск.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о выступлении клуба в чемпионате России.