Хавбек «Торпедо» Рязанцев: разговоры о вылете в Первую лигу отложим до конца сезона

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о выступлении клуба в чемпионате России.

«По поводу разговоров о том, что мы отправимся обратно в Первую лигу, мы можем ответить, что всё будет ясно в конце сезона», — цитирует Рязанцева РИА Новости.

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о победе команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.