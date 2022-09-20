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Геркус: победу над ЦСКА не выделяем как отдельно значимое событие

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Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о победе команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Геркус: победу над ЦСКА не выделяем как отдельно значимое событие
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Что сказали после победы над ЦСКА? Продолжаем работать. Мы не выделяем это как отдельно значимое событие. Замечательно, но это часть того пути, который необходимо проделать», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче с ЦСКА «Торпедо» одержало первую победу в сезоне-2022/23. Игра в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20 очков) расположился на третьем месте.

Ранее Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.

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