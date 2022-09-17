В «Торпедо» ответили, сколько стоит аренда стадиона «Лужники»

Президент «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о стоимости аренды стадиона «Лужники» в сезоне-2022/23.

«При такой посещаемости она будет окупаться. Мы будем добиваться посещаемости. Не каждый раз у нас будет дерби, но у нас будет ещё четыре дерби», — цитирует Геркуса Sport24.

Напомним, что «Торпедо» одержало первую победу в сезоне, обыграв ЦСКА на стадионе «Лужники» со счётом 1:0.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. ЦСКА (20) расположился на втором месте.

Ранее Дмитрия Кузнецова удивила победа «Торпедо» над ЦСКА в матче РПЛ.