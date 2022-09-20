Ледяхов: Семака в европейских клубах никто не ждёт

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном переезде в Европу ведущих российских тренеров.

«Карпин вполне комфортно чувствует себя в «Ростове». Клуб идёт на втором месте в РПЛ. Ему нет сейчас смысла уезжать. От добра добра не ищут. Семака в европейских клубах никто не ждёт. Там оценивают только по результатам выступлений в еврокубках», — приводит слова Игоря Ледяхова Legalbet.

Он также подчеркнул, что петербургский клуб является лучшим вариантом для Сергея Семака, так как в европейских чемпионатах не будут смотреть на победу в РПЛ.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России четвёртый раз подряд и восьмой — в истории. «Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Ранее Семак высказался о чемпионской гонке РПЛ после победы над «Динамо» в десятом туре.