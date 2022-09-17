военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак не считает, что «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над «Динамо» в десятом туре.
Семак не считает, что «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Сейчас четыре очка от второго места, играть ещё 20 матчей. Всё может случиться. Любая команда, которая демонстрирует какую-то серию, приближается к нам. Команда, которая будет играть более стабильно, окажется наверху», — сказал Семак на пресс-конференции.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить