Семак не считает, что «Зенит» обеспечил себе победу в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ) после победы над «Динамо» в десятом туре.

«Сейчас четыре очка от второго места, играть ещё 20 матчей. Всё может случиться. Любая команда, которая демонстрирует какую-то серию, приближается к нам. Команда, которая будет играть более стабильно, окажется наверху», — сказал Семак на пресс-конференции.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ.