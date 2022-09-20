Журналист из США: Овечкин — собственность американской компании
- AP
- © Alex Brandon
«Во время февральских событий я ожидал, что именно Овечкину придётся несладко, но ничего не произошло. Он, простите меня за такое выражение, — собственность американской компании. Он под защитой. У него в США есть покровительство», — цитирует журналиста «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что российские хоккеисты могут выступить на Кубке мира — 2024 в нейтральном статусе.
Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).
Ранее ФХР поздравила Александра Овечкина с днём рождения.