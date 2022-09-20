военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Журналист из США: Овечкин — собственность американской компании

Короткая ссылка
Бывший журналист The New York Times Moscow Джон Вароли предположил, почему в США не тронули российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Журналист из США: Овечкин — собственность американской компании
  • AP
  • © Alex Brandon

«Во время февральских событий я ожидал, что именно Овечкину придётся несладко, но ничего не произошло. Он, простите меня за такое выражение, — собственность американской компании. Он под защитой. У него в США есть покровительство», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что российские хоккеисты могут выступить на Кубке мира — 2024 в нейтральном статусе.

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее ФХР поздравила Александра Овечкина с днём рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить