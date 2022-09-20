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Червиченко считает, что Сазонов через два года будет есть чурчхелу в сборной Грузии

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии по футболу.
Червиченко считает, что Сазонов через два года будет есть чурчхелу в сборной Грузии
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Если хочет нигде, кроме отборочных турниров, не участвовать — он делает выбор в пользу Грузии. Здесь вопрос широты или узости мировоззрения. Наши ребята будут года через два играть в серьёзных турнирах, а он будет облизываться, жуя чурчхелу», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

19 сентября появились сообщения, что Сазонов будет выступать за сборную Грузии. Футболист уже отправился в расположение молодёжной команды. При этом игрок появился в расширенном составе молодёжной сборной России.

В нынешнем сезоне защитник провёл за московскую команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Вячеслав Колосков назвал оправданным решение Сазонова выступать за сборную Грузии.

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