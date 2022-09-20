Капелло — о возможном назначении Карреры в «Ювентус»: всё возможно

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло считает, что назначение Массимо Карреры главным тренером «Ювентуса» вполне возможно.

«Я видел новость о том, что Карреру рассматривают. Скажу так, «Ювентус» один из самых популярных клубов мира, такие команды всегда составляют широкий список возможных кандидатур. Реально ли его назначение, всё возможно. Но не думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» раньше ноября», — цитирует Капелло «РБК Спорт».

По информации журналиста Антонелло Ангелини, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус». Помимо него, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

Ранее сообщалось, что вице-президент клуба Павел Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса».