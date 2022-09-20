Агент Бийола: Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола, рассказал, что словенский футболист задумывается о возвращении в ЦСКА в будущем.

«Для Бийола ЦСКА — это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в «Удинезе» не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА», — цитирует Чибежа Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что футболист рассказал ему о том, что хочет в будущем вернуться в армейский клуб. По его словам, выступления словенца за ЦСКА сделало его сильнее.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля текущего года футболист перешёл в «Удинезе».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» обыграл «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии.