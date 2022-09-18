«Удинезе» обыграл «Интер» и вышел в лидеры чемпионата Италии

«Удинезе» дома обыграл «Интер» в седьмом туре чемпионата Италии.

Матч прошёл на стадионе Dacia Arena и завершился со счётом 3:1 в пользу подопечных Андреа Соттиля.

В составе «Удинезе» забитыми мячами отметились Милан Шкриньяр (22-я минута, автогол), Яка Бийол (85-я), Толгай Арслан (93-я, 90 + 3). У «Интера» отличился Николо Барелла(5-я)

«Удинезе» (16 очков) возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Интер» (12) находится на шестом месте.

Ранее «Торино» без Миранчука на последней минуте проиграл «Сассуоло».