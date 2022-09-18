«Торино» без Миранчука на последней минуте проиграл «Сассуоло»

«Торино» на своём поле потерпел поражение от «Сассуоло» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алессио Дионизи.

Победный мяч забил на третьей добавленной минуте второго тайма Агустин Альварес.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, который восстанавливается после травмы, не попал в заявку на матч. 26-летний футболист вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

«Торино» (десять очков) занимает девятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» располагается на десятой строчке (семь очков).

Ранее сообщалось, что «Наполи» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.