«Торино» без Миранчука на последней минуте проиграл «Сассуоло»
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алессио Дионизи.
Победный мяч забил на третьей добавленной минуте второго тайма Агустин Альварес.
Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, который восстанавливается после травмы, не попал в заявку на матч. 26-летний футболист вернётся в строй после паузы на матчи сборных.
«Торино» (десять очков) занимает девятое место в таблице Серии А. «Сассуоло» располагается на десятой строчке (семь очков).
Ранее сообщалось, что «Наполи» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.