«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»

Футбольный клуб «Крылья Советов» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам игры с «Ростовом».

«Из клубов РПЛ в ЭСК РФС обратились только «Крылья Советов». Самарский клуб обратился в комиссию с просьбой рассмотреть эпизоды на первой и 71-й минутах игры. Речь идёт о первом голе «Ростова» и незасчитанном голе защитника самарского клуба Романа Евгеньева», — приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

Встреча между ростовским клубом и «Крыльями Советов» на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Валерия Карпина.

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обогнав ЦСКА (20). «Крылья Советов» (10) расположились на десятой строчке.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал обидным поражение от «Ростова» в матче РПЛ.